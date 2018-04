Toma, sarò il presidente di tutti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 APR - "Sarò il presidente di tutti": così Donato Toma (centrodestra), neo governatore del Molise, incontrando i giornalisti all'indomani della sua elezione al vertice di Palazzo Vitale. Lavoro, sanità, sociale, infrastrutture, trasporti, turismo, ambiente, commercio, questi i settori prioritari sui quali focalizzare l'azione del suo governo. Toma guarda al futuro, senza però tralasciare il presente, e parla dei progetti e delle iniziative da mettere in campo per risollevare le sorti della ventesima regione italiana, puntando anche alle risorse dell'Unione europea: "non deve tornare un centesimo indietro". La priorità resta il lavoro e per questo bisogna creare i giusti presupposti affinché si creino vere opportunità. Tra i settori in testa alla lista degli interventi, la sanità e il sociale. A fine anno il Piano operativo 2015-2018 predisposto dalla struttura commissariale e approvato con legge dello Stato, sarà in scadenza. Toma ha annunciato che chiederà al Governo di nominare il nuovo commissario "per evitare che ci siano due papi", visto che al momento l'incarico e rivestito dal governatore uscente Paolo di Laura Frattura. Poi il sociale: "c'è gente che sta aspettando ancora i contributi, mi riferisco a quanti assistono i loro familiari meno fortunati, va attuato - aggiunge - il 'dopo di noi', ci sono tutti gli interventi di competenza della Regione sulle categorie meno abbienti che devono essere velocizzati. Si tratta di persone che non possono aspettare, può aspettare chi ha il superfluo, non chi non ha nemmeno il necessario".