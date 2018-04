Bregantini, stupiti interesse per Molise

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 24 APR - "Noi siamo rimasti stupiti di questo interesse sovraccaricato nei confronti della realtà elettorale. E' necessario fare in modo che non siano fuochi di artificio, non ne abbiamo affatto bisogno. Occorre invece una attenzione identitaria dall'interno e poi una attenzione che da Roma, dalla realtà nazionale giunga a beneficio di tutti noi". Così l'arcivescovo di Campobasso-Bojano, monsignor Giancarlo Maria Bregantini, commenta a Radio Vaticana Italia il voto di domenica scorsa in Molise. "E' importantissimo - sottolinea - che noi riusciamo a cogliere anche da questo momento il fatto che siamo preziosi, non solo per lo spazio di una settimana, valiamo in quanto Regione. E' un popolo sano, quello molisano, il Molise è forse la Regione con meno delinquenza e meno inquinamento in tutta Italia. Sono dati confortanti, ma è una terra che dobbiamo rendere attrattiva".