Bonus 3mila euro per residenza Gambatesa

(ANSA) - GAMBATESA (CAMPOBASSO), 24 APR - Tremila euro l'anno di bonus a quelle famiglie con più figli che andranno a vivere a Gambatesa per almeno cinque anni ed iscriveranno i figli nelle scuole del paese. É la singolare iniziativa del sindaco di Gambatesa, Carmelina Genovese contro lo spopolamento del piccolo centro situato in provincia di Campobasso e la desertificazione scolastica. Il progetto di ripopolamento di Gambatesa passa, secondo quanto dichiarato dal primo cittadino "attraverso misure concrete e risorse adeguate". Si chiama "bonus nuove residenze" e, per aderire, bisogna inviare una domanda entro il prossimo 31 maggio. "Non sappiamo quale sarà il reale riscontro dell'iniziativa, tuttavia, grazie ad una gestione oculata delle risorse a disposizione che ha prodotto ingenti risparmi di spesa negli ultimi anni - ha proseguito il sindaco Genovese -, il Comune ha deciso di investire 12 mila euro in questa iniziativa, riservandosi di riprogrammare le risorse entro l'estate in caso di mancato esaurimento del budget".