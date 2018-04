Latte per un'alimentazione bilanciata

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 19 APR - "Nella piramide alimentare, rappresentativa della dieta mediterranea, latte e derivati occupano un ruolo strategico: la loro assunzione è consigliata nell'ambito di una alimentazione bilanciata, anzitutto per soddisfare il fabbisogno di calcio". Così Pierluigi Evangelista, responsabile della divisione produttiva dell'Azienda lattiero casearia con sede a Termoli, "Del Giudice" al convegno della Camera di Commercio a Campobasso dal titolo:"Latte nelle Scuole: il primo amore non si scorda mai".

Evangelista è stato tra i relatori dell'evento dedicato al latte ed alimentazione. Ad aprire i lavori: Paolo Spina, Presidente dell'ente camerale ed a seguire sono stati diversi gli interventi dei rappresentanti dei caseifici del Molise.

"Negli anni, l'ottimo latte tradizionale è stato integrato in molti allevamenti con la certificazione di "alta qualità" - ha spiegato Evangelista - che qualifica il possedimento di caratteristiche nutrizionali superiori rispetto al normale latte. L'alta qualità abbraccia l'agricoltura biologica grazie a quattro allevamenti, due in Puglia e due in Molise: a Spinete ed a Sepino, in provincia di Campobasso. Sono certificati sia come aziende qualitativamente elevate sia di agricoltura biologica.

Effettuano la conduzione agricola e l'allevamento del bestiame con regole del disciplinare biologico che ha come fondamento il "rispetto del benessere umano e animale, la difesa della biodiversità ambientale e culturale dei territori". Per l'impresa termolese: "è un modello di sviluppo sostenibile volto a salvaguardare ambiente e territorio e valorizzare le qualità delle risorse delle comunità locali. Le mucche oltre ad essere alimentate con foraggi biologici, in prevalenza prodotti all'interno dell'azienda agricola stessa, vivono in un ambiente attento a garantire il massimo benessere". (ANSA).