Va reintegrato autista licenziato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 APR - Ribaltata in Corte d'Appello la sentenza del Tribunale del lavoro che aveva negato la reintegra nel posto di un autista della Seac, l'azienda del trasporto pubblico urbano di Campobasso. La vicenda risale al 2015 quando il dipendente, anche sindacalista della Uil-Trasporti era stato licenziato sul presupposto di aver utilizzato in modo illegittimo ed arbitrario di tre giorni di permesso per motivi sindacali. La società era giunta a tale determinazione dopo aver fatto pedinare il lavoratore da un investigatore privato. In appello gli avvocati Nicola Criscuoli e Gianlivio Fasciano hanno invece sostenuto e provato giudizialmente che il lavoratore avesse, effettivamente, fruito in modo del tutto legittimo dei permessi sindacali richiesti. La Corte d'Appello ha ritenuto che l'avvenuto utilizzo dei permessi richiesti per svolgere propriamente l'attività sindacale, non lede il vincolo fiduciario tra le parti e, quindi, non giustifica il licenziamento ma, eventualmente, una sanzione conservativa.