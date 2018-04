Tunnel: urbanista, progetto annullabile

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 17 APR - "Il progetto di riqualificazione del centro di Termoli che prevede la costruzione del tunnel è annullabile per vizi di legge". Lo ha dichiarato oggi pomeriggio, a Termoli, nel corso di una conferenza stampa indetta dal Movimento 5 Stelle insieme al Coordinamento No Tunnel, l'urbanista Beniamino Di Rico. L'architetto ha sottolineato l'importanza di "verificare ex ante se quel procedimento ha un impatto ambientale. Inoltre - ha aggiunto - la valutazione di incidenza ambientale non c'è". L'avvocato di Campobasso Vincenzo Iacovino insieme ai suoi collaboratori, i legali Vincenzo Fiorini e Giuseppe Fabbiano, annuncia la preparazione di un ricorso al Tar Molise contro il progetto. A dare mandato per l'impugnativa: il Movimento 5 Stelle, il Coordinamento No Tunnel e la Fiba-Confesercenti rappresentata dal balneatore Pietro D'Andrea.