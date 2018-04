Berlusconi, foto con neonata,poi un dono

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 APR - Bagno di folla, strette di mano, abbracci, selfie e un breve momento per scambiare parole con i presenti. Silvio Berlusconi non si è sottratto ai tanti cittadini che lo hanno atteso per circa 90 minuti davanti al bar Lupacchioli dove è andato a prendere un caffè. Un'attesa ampiamente ripagata. Tra i momenti più significativi quello con una ragazza che gli ha donato un ritratto, poi la foto con una neonata e la mamma. Nessun problema, tranne quello di 'gestire' all'interno del bar la folla che si accalcava intorno a lui, con gli uomini della sicurezza che avevano creato una vera e propria barriera. Subito dopo la foto, sorridendo, Berlusconi ha ricordato di essere nonno di undici nipoti. Dopo il caffè di nuovo fuori, in piazza Pepe, con decine di telecamere, giornalisti, curiosi, che lo hanno seguito per alcuni metri fino alla sua auto. Quindi un nuovo saluto al Molise e a Campobasso.

Tappa successiva Isernia, poi nel pomeriggio, dopo la full immersion di due giorni, il ritorno a Roma.