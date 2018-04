Valorizzare Molise, nasce Consorzio Tump

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 APR - Nasce in Molise il Consorzio 'Turismo-Università-Medicina-Paesaggio' (Tump) la cui finalità è favorire lo sviluppo del territorio regionale. Ne fanno parte le società 'Castelpetroso 90' e 'Di Majo Norante' con le Fondazioni Neuromed di Pozzilli (Isernia), 'Giovanni Paolo II' di Campobasso e l'Università del Molise. Nato per affrontare le profonde trasformazioni in atto nella società molisana, il Consorzio esercita, in via principale, un'attività di impresa d'interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'obiettivo strategico è andare a incidere direttamente sulla vita dei cittadini, attuando progetti di ricerca, innovazione e sperimentazione di nuovi servizi per la promozione sociale, implementando buone prassi ed esperienze significative già avviate sul territorio regionale o nazionale. Il Consiglio di amministrazione è composto Luigi Di Majo Norante (nominato presidente), Antonio D'Aimmo, Angelo Presenza, Mario Pietracupa e Sabrina Ricci.(ANSA).