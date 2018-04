Popolare Province Molisane in assemblea

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 APR - Domani alle 9, nei locali ex Gil di Campobasso, la Banca Popolare delle Province Molisane terrà l'Assemblea per approvazione del bilancio 2017 e rinnovo delle cariche sociali. Nel passato esercizio la Banca ha ulteriormente migliorato i risultati incrementando, rispetto al 2016, impieghi e raccolta del 10% circa, oltre la media di sistema. L'utile netto di esercizio si è attestato a 1.147.071 (+16,90%). I soci sono circa 2.600, dislocati tra Abruzzo, Campania e Molise. La Banca molisana nel 2017 ha confermato il secondo posto in Italia per creazione di valore tra gli istituti di credito a carattere locale, nella speciale classifica della rivista MF. I brillanti risultati conseguiti, recita una nota, provano che è possibile fare impresa con successo e a concreto sostegno dei territori di insediamento anche in uno scenario economico difficile come l'attuale. In dieci anni, con masse amministrate di oltre 300 milioni, la Popolare Province Molisane si è collocata ai primi posti tra le aziende del territorio.(ANSA).