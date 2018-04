Di Battista, in campo per voto in Molise

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Partirò il 29 maggio ma quando ho detto che sarò sempre un attivista del Movimento 5 Stelle non scherzavo mica. Non mi sono candidato ma cambia poco. La situazione è complessa, sapevamo che questa legge elettorale era pessima, organizzammo manifestazioni di piazza contro l'ennesima legge elettorale scritta per nominare i parlamentari (e non per farli eleggere) per poi controllarli e quindi ricattarli politicamente". Lo scrive in un post su Facebook Alessandro Di Battista.