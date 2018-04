Auto a tutta velocità in centro Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 10 APR - Sfreccia a tutta velocità in centro a Termoli, lungo via Molinello, la strada che costeggia il parco comunale, finisce sopra la rotonda di ingresso dell'area verde, danneggia quattro auto durante la corsa e provoca un lieve incidente stradale ma riesce a fuggire.

E' accaduto questo pomeriggio. Il mezzo, una Ford Focus, durante la corsa è anche rimasto per un attimo incastrato tra due auto in transito, nel tentativo di sorpassarne una. Sul posto, su segnalazione dei conducenti delle vetture coinvolte, sono arrivati gli agenti del Commissariato di Termoli che hanno raccolto le testimonianze avviando subito le ricerche.

Secondo alcuni testimoni, nella Focus di colore grigio ci sarebbero state tre persone. Qualcuno ha affermato di essere riuscito a leggere il numero di targa. La conducente di un'utilitaria ha detto che l'auto lanciata nella sua folle corsa le è arrivata addosso all'improvviso rimanendo incastrata tra il suo mezzo e una Delta, riuscendo però ad allontanarsi subito dopo.