Trivelle: flash Mob a Termoli, difendiamo il mare Adriatico

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 8 APR - Flash mob a Termoli del Coordinamento Trivelle Zero del Molise in Piazza Monumento.

Il popolo del 'no' alle prospezioni in mare da parte di multinazionali ha inscenato nel pomeriggio nel centro della città una manifestazione per protestare contro lo sfruttamento del mare e del suolo.

Con pellicole e palloncini colorati hanno sensibilizzato i residenti sugli effetti nefasti per l'ambiente non solo delle trivellazioni ma anche di tecniche come l'airgun. "Vogliamo difendere il mare Adriatico che è di tutti, il territorio, il nostro futuro" hanno dichiarato alcuni dei manifestanti. (ANSA).