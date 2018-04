Raduno motociclisti a Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 8 APR - Raduno di motociclisti in piazza Duomo, nel centro storico di Termoli. In centinaia si sono ritrovati davanti la Cattedrale non solo dal Molise, ma anche dalle regioni limitrofe. La bella giornata di sole ha favorito una buona partecipazione. La benedizione dei centauri ha chiuso la manifestazione.