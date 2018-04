Appello da Oasi Lipu a candidati

(ANSA) - CASACALENDA (CAMPOBASSO), 8 APR - "Rivolgo un appello ai candidati presidenti della Regione Molise affinché tutelino questa preziosa area incontaminata". A farlo è il responsabile Lipu di Casacalenda, Carlo Meo a margine di uno dei 14 eventi a cadenza settimanale del "Percorso natura 2018" organizzato per conoscere la natura e promuovere la cultura della tutela dell'ambiente. "Siamo riusciti a sopravvivere - spiega - grazie a progetti comunitari ed a respiro nazionale, perché i bandi non escono. La soluzione per mantenere attiva l'oasi è quella di diventare riserva naturale regionale. In questo modo entreremmo in una rete nazionale e potremmo ottenere finanziamenti per mantenere al meglio questo polmone verde". Oltre 50 i partecipanti alla passeggiata di oggi alla scoperta dei fiori del bosco, lungo un sentiero tra gli alberi. L'oasi, dominata dalla biodiversità, si snoda tra 150 ettari dei 230 complessivi del bosco Casale di proprietà del Comune di Casacalenda.