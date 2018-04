Vigile fuoco morto: assessore, lutto per tutta la Lombardia

(ANSA) - MILANO, 7 APR - La morte di Pinuccio La Vigna mentre spegneva un incendio a San Donato "è una tragedia ed un lutto non solo per il corpo dei vigili del fuoco, ma per l'intera Lombardia". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza della Regione, Riccardo De Corato, che proporrà di conferire al vigile del fuoco morto ieri a San Donato Milanese il premio Rosa Camuna alla memoria. Il riconoscimento, che viene assegnato ogni anno il 29 giugno, sarà consegnato "ai suoi famigliari - ha aggiunto -, come segno di riconoscimento per la sua abnegazione e lo spirito di servizio che accomuna migliaia di persone". (ANSA).