Regionali: Veneziale, priorità Molise è il lavoro

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 7 APR - "La priorità in Molise è il lavoro seguito da un importante e massiccio intervento infrastrutturale e subito dopo una sanità pubblica e di qualità". Lo ha detto oggi a Termoli Carlo Veneziale, candidato alla Presidenza della Regione Molise per il centro sinistra.

Veneziale, accompagnato da Laura Venittelli e da diversi esponenti del Pd ha prima incontrato molti cittadini in un bar e poi si è recato tra le bancarelle della fiera mensile di Termoli.

"Il lavoro è il leitmotiv di questa campagna elettorale - ha proseguito Veneziale -, i morsi della crisi non hanno concesso alle nuove generazioni di trovare lavoro e purtroppo hanno determinato anche la perdita di posti. Abbiamo messo in piedi un sistema di sostegno alle aziende che tenesse insieme le esigenze occupazionali e sta cominciando a dare i suoi frutti. L'impegno è quello di continuare ad investire, a trovare nuove risorse per far si che questo modello consenta una ricaduta occupazionale significativa per tutto il territorio ed in particolare per il Basso Molise". (ANSA).