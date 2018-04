Regionali, gestione dati voti 'in house'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 7 APR - Per la prima volta con le prossime elezioni regionali del 22 aprile la Regione Molise gestirà in proprio il processo elettorale, sostituendosi alle Prefetture. Mentre dunque il Ministero dell'Interno conserva gli adempimenti che portano ai risultati ufficiali (le schede e i verbali dai seggi vengono portati al Palazzo di Giustizia dove si procede alla proclamazione degli eletti), sarà la Regione a gestire tutta la restante macchina elettorale. Il Governatore, Paolo di Laura Frattura, ha illustrato le novità partecipando alla trasmissione "Conto alla rovescia" su Teleregione Molise. "Prima della dodicesima legislatura - ha ricordato - il Molise ha votato sempre con la legge nazionale che regolamentava non solo le varie fasi del voto, ma anche la gestione dei dati. Rispetto alla possibilità di convenzionare la Regione con la società che ha sempre gestito in convenzione con il ministero dell'Interno la trasmissione dei dati - ha proseguito - abbiamo inteso applicare la legge regionale fino in fondo anche con la gestione dei flussi dei dati elettorali. Ci siamo dotati di un sistema innovativo e di questo devo ringraziare la struttura regionale che alacremente si è presa il carico non solo della predisposizione della piattaforma di software tutta realizzata con copyright Regione Molise, ma anche di tutte le altre procedure che ci hanno dato e ci daranno la possibilità di svolgere gli adempimenti elettorali". Con le gestione 'in house' del voto, ha spiegato il presidente, la Regione risparmierà circa 200 mila euro. Frattura ha anche annunciato che la sala stampa, solitamente allestita nella Prefettura di Campobasso, sarà predisposta nella sede della Fondazione Molise Cultura, in un edificio dunque di proprietà regionale.