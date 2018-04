Casacalenda, Gdf incontra studenti

(ANSA) - CASACALENDA (CAMPOBASSO), 6 APR - La Guardia di Finanza nella scuola secondaria di Casacalenda per parlare di legalità economica agli studenti. L'iniziativa ha preso il via nell'ambito della sesta edizione del progetto "Educazione alla legalità economica". L'iniziativa rientra nel protocollo d'intesa tra Comando Generale della Guardia di Finanza e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con l'obiettivo di promuovere, nell'ambito dell'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione", un programma di attività a favore degli studenti della primaria e secondaria. L'intento è far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione nonché dell'uso e dello spaccio di stupefacenti. All'iniziativa è abbinato il concorso "Insieme per la legalità" che mira a sensibilizzare i giovani sul valore civile ed educativo della legalità economica.(ANSA).