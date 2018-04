Unimol,Stefania Giova direttore Economia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 APR - Stefania Giova, ordinario di Diritto privato, è il nuovo direttore del Dipartimento di Economia dell'Università del Molise. Resterà in carica fino al 2021. Delegata del rettore al personale e alle risorse umane, componente del Consiglio di amministrazione e presidente del corso di laurea in Economia aziendale, succede nella carica a Claudio Lupi, ordinario di Statistica economica. "Lo sviluppo e la crescita del nostro Dipartimento - ha detto - non può prescindere dall'aiuto e dal contributo di tutti, di un contributo che sia sostanziale, equilibrato e intelligente, che ciascuno di noi è sicuramente in grado di fornire. Solo un lavoro di squadra e con particolare attenzione al territorio, può consentire di perseguire e conseguire obiettivi di breve, medio e lungo periodo". (ANSA).