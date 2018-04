Molise, M5s, ecco il nostro programma

Dieci punti (+1) per il Molise. È il programma elettorale del M5s presentato dal candidato Governatore, Andrea Greco. ''Un piattaforma aperta e non come uno steccato chiuso, perché come abbiamo sempre detto il confronto costante è e sarà una delle caratteristiche prima della nostra campagna elettorale, poi della nostra azione di governo".

Si parte dall'abolizione dei vitalizi, riduzione costi politica, regolamentazione puntuale delle premialità dei dirigenti. Poi, il 'decalogo': riforma del sistema delle nomine. Fuori la politica dagli enti, innovazione e tecnologie per lo sviluppo delle aree interne e per la mitigazione del rischio idrogeologico, mare e montagna, turismo e cultura, rilancio della piccola e media imprenditoria, viabilità, mobilità e trasporto pubblico efficiente. Tutela sanità pubblica, qualità ambientale e salvaguardia del territorio, agricoltura selezionata per rilancio del prodotto molisano, trasparenza macchina amministrativa e appalti pubblici, Formazione professionale, finanziamenti per sociale.