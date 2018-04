Editoria: confronto con candidati Molise

Editoria e giornalismo: numeri da brividi in Molise dove in dieci anni i giornalisti con un contratto di lavoro sono scesi da 127 a 73, con 54 posti di lavoro persi. Male anche il settore dell'editoria con una diminuzione della pubblicità nelle tv locali che si aggira tra il 60 e il 70%, addirittura il 90% per la carta stampata.

Calo vendite quotidiani, 60-70%,90% dei comuni che non sono raggiunti dalla distribuzione dei quotidiani, legge 150/2000 non rispettata negli enti pubblici e quella regionale di sostegno all'editoria che in tre anni ha impegnato 2,5 milioni di euro.

Oggi Assostampa Molise e Ordine hanno voluto aprire un confronto con i candidati alla carica di Governatore alle elezioni del 22/4.

Donato Toma, Carlo Veneziale, Andrea Greco, e Di Giacomo tutti d'accordo su un aspetto fondamentale: bisogna intervenire subito.