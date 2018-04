Buche in strada a Larino, finiti lavori

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 4 APR - Quasi ultimate a Larino le operazioni di riempimento, con asfalto a freddo, di circa 70 buche stradali molte delle quali createsi in seguito al maltempo delle ultime settimane. "Ci scusiamo con i cittadini e gli automobilisti per i tanti disagi patiti - dichiara l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Michele Palmieri - ma abbiamo dovuto attendere l'arrivo del bel tempo per iniziare i lavori di messa in sicurezza - ha spiegato Palmieri - e cogliamo l'occasione per annunciare che dalla settimana prossima inizieranno i lavori lungo un tratto di circonvallazione del centro storico, in zona terminal degli autobus e in via Marra. Grazie al finanziamento di 200.000 euro ottenuto per le strade interne, dopo via Lualdi, si interverrà sulle reti idriche del tratto va dal parcheggio del centro storico alla salita di piazza Vittorio Emanuele, che sarà poi interamente riasfaltato. La stessa ditta poi poserà un nuovo manto stradale in via Marra e sul tratto dall'incrocio di via Tiberio al Terminal".