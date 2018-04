Passeggero non vuole pagare, treno fermo

(ANSA) - ISERNIA, 3 APR - Ritardo per la partenza di un treno sulla tratta Isernia-Campobasso a causa di un passeggero che non voleva pagare il biglietto. Il capostazione di Isernia è stato costretto a chiamare i Carabinieri per fare acquistare all'uomo, uno straniero richiedente asilo, il biglietto prima di salire sul convoglio. L'uomo rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio a causa del ritardo accumulato dal treno in partenza.