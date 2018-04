Pasqua: bel tempo, meno al centro-sud

(ANSA) - PESCARA, 1 APR - Pasqua con tempo bello in gran parte d'Italia: instabilità residua nelle zone interne del centro e al sud, con fenomeni in esaurimento entro fine giornata. A Pasquetta sole in tutto il Paese, con qualche nuvola in Liguria.

Nuovo peggioramento a partire da martedì. Sono le previsioni del centro Epson meteo. Oggi ancora un po' di nuvole all'estremo Nord-Est e al Centro-Sud. Possibili piogge o locali temporali nelle zone interne del Centro, sul basso versante tirrenico e Puglia. Possibilità di rovesci di neve sull'Appennino dall'Abruzzo alla Campania oltre i 1.400 metri. Generale miglioramento in serata. Temperature massime in rialzo al Nord, in Toscana e Sardegna, in diminuzione nelle regioni adriatiche, al Sud e in Sicilia. Per domani il tempo sarà stabile e soleggiato in gran parte sull'Italia. Temperature minime in leggero calo, massime quasi invariate al Nord, in crescita al Centro-Sud e sulle Isole; ampia escursione termica fra primo mattino e pomeriggio.