Molise, allerta 'gialla' per vento forte

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 MAR - Allerta 'gialla' in Molise da questa mattina e per le successive 18-24 ore a causa del vento.

Si apprende dal bollettino meteo diramato dalla Protezione civile regionale. Gli esperti prevedono vento forte da ovest con rinforzi fino a burrasca forte. Per la giornata di Pasqua è prevista ancora residua instabilità. (ANSA).