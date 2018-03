Latte: allevamenti bio, nati 4 vitellini

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 31 MAR - Quattro vitellini sono nati nell'ultima settimana negli allevamenti molisani bio legati alla Del Giudice, l'azienda lattiero casearia con sede a Termoli. La prima è stata una femmina, nell'azienda di Giuseppe Calabrese, a Spinete (Campobasso). Si chiama Patrizia e oggi ha una settimana di vita, pesa 40 kg. "Pratichiamo il benessere animale per cui i capi sono liberi nella stalla, si muovono in continuazione e questo favorisce un buon parto - dichiara l'allevatore Calabrese - Sono tutti insieme con paglia bio, sempre fresca. Tra breve saranno sui pascoli. Qui produciamo oltre il 90% del fabbisogno degli animali stessi: paglia, fieno di vari tipi, erba medica, foraggi, cereali. Facciamo anche preparazioni alimentari per gli animali, hanno un'alimentazione varia prodotta senza utilizzo di diserbanti e prodotti affini".

Tre i vitellini nati nell'altro allevamento bio del Molise a Sepino (Campobasso) dell'allevatore Paolo Iamartino. "Domenica è nata una femminuccia di 60 kg poi altri due maschi".(ANSA).