Toma, polo industriale ai minimi termini

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 30 MAR - "Termoli è un centro storico meraviglioso, va pubblicizzato. I balneari devono coalizzarsi molto più di quanto hanno fatto negli ultimi cinque anni, ma questa volta debbono avere il supporto della Regione".

Lo ha detto Donato Toma a Termoli dove ha presentato la lista dei Popolari dell'Italia alla presenza del senatore Mario Mauro, presidente del movimento politico, e del segretario regionale Vincenzo Niro, incontrato poi in Comune i gruppi consiliari di centrodestra. "Abbiamo un nucleo industriale ormai ridotto ai minimi termini - ha proseguito Toma - le aziende si sono ristrette al lumicino, abbiamo la necessità di riportare qui le imprese. Quindi, bisogna rafforzare la rete ferroviaria e le infrastrutture: la Bifernina deve essere potenziata con quattro corsie. Le strade in Molise sono disastrate. Termoli ha un vantaggio, il mare, per cui i collegamenti marittimi sono di grande importanza".