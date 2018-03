Tafferugli dopo gara, Tar sospende Daspo

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 28 MAR - Il Tar Abruzzo ha sospeso gli effetti del Daspo nei confronti di sette tifosi del Campobasso segnalati a seguito degli incidenti avvenuti il 3 dicembre 2017 a Vasto (Chieti) all'esterno dello stadio al termine della partita tra Vastese e Campobasso del campionato di serie D. Su indagine del Commissariato di Vasto il questore di Chieti aveva adottato nei confronti dei sette tifosi, tra i 24 e i 36 anni, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per i prossimi tre anni. Ora il Tar Abruzzo, presidente Alberto Tramaglini e relatore Massimiliano Balloriani, ha sospeso in via cautelare gli effetti del Daspo, accogliendo le tesi degli avvocati Vincenzo Fiorini e Vincenzo Iacovino ai quali si erano rivolti i sette tifosi rossoblù. A fine partita c'erano stati scontri all'altezza della rotonda sulla circonvallazione Istoniense quando, nonostante la presenza della Polizia, c'era stato un contatto tra le due tifoserie, con il lancio di bottiglie e il danneggiamento di un'auto in sosta.