Salvini, con la Lega ospedali si aprono

(ANSA) - VENAFRO (CAMPOBASSO), 28 MAR - Alla folla che lo ha accolto a Venafro Matteo Salvini ha spiegato che alle prossime regionali "spero vinca il centrodestra, con la Lega come garante delle buone politiche. Noi - ha detto ai circa 400 intervenuti all'apertura della sede della Lega - governiamo tante Regioni al nord e bene, noi gli ospedali non li chiudiamo, come fa il Pd, anzi li apriamo. E spero che dopo il 22 di aprile in questa regione di rosso ci resti solo il vino".