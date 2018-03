Tunnel Termoli: Comitati, idea sbagliata

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 27 MAR - "Un'idea strategicamente sbagliata: si fa un parcheggio in pieno centro; la tendenza è delocalizzare e si attiva invece un nuovo flusso veicolare verso il centro con nuovo traffico". Così Pino D’Erminio, tecnico del Coordinamento 'No Tunnel' nell'assemblea pubblica svoltasi in serata a Termoli sul progetto di riqualificazione del centro cittadino. "Il tunnel passerà sotto la Torretta Belvedere e li sarà un passaggio critico - ha proseguito - perché si troveranno le fondamenta di un’altra torretta crollata. Anche la costruzione del tunnel è cambiata, più problematica con lo scavo a cielo aperto. Resta un fatto importante: nel paese vecchio saranno tagliati tutti i collegamenti con le utenze: corrente elettrica, telefono ed altro e creati di nuovi, ma provvisori.

La parte più bella di Termoli sarà in subbuglio per almeno 2 anni. In ogni caso resta un interrogativo importante:se iniziano l'opera e finiscono i soldi che succede?. A nostro avviso 19 mln di euro euro non basteranno".