Le proposte Confcommercio ai candidati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 MAR - Otto tematiche: dalle infrastrutture alla sanità passando per turismo, mobilità, commercio e fiscalità. Confcommercio Molise vuole dare un contributo fattivo al dibattito sul futuro della regione, con una serie di proposte ai candidati a governatore in vista delle elezioni regionali del 22 aprile. "Una programmazione strutturale con obiettivi concreti - si legge in una nota - rappresenta l'elemento primario su cui chiediamo alla politica molisana uno sforzo intenso e incisivo. Così come chiediamo le auspicate riforme dei testi unici, come quella sul commercio, sul turismo e sulla cultura che risultano fondamentali per lo sviluppo complessivo del territorio e per il rilancio delle aree interne. In questa ottica, abbiamo raccolto le idee e stilato una lista di proposte che riteniamo prioritarie per rimuovere gli ostacoli che frenano la crescita e per restituire competitività ed efficienza all'intero sistema". (ANSA).