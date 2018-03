Termoli-Ploce, collegamento GsTravel

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 26 MAR - Il nuovo collegamento via mare Termoli-Ploce (Porto Tolero) che prenderà il via tra breve dallo scalo molisano, è stato presentato e promosso alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. L'imprenditore termolese Domenico Guidotti, titolare della "GsTravel", la società che gestirà il trasporto passeggeri tra la città e la Croazia, insieme al suo "team", ha partecipato alla fiera nazionale che si è tenuta lo scorso weekend nella città partenopea. "E' stata un'occasione importante per far conoscere la nostra iniziativa che, devo dire, ha avuto un notevole riscontro tra le numerose agenzie turistiche e tour operator nazionali - ha dichiarato Domenico Guidotti a conclusione della manifestazione. ''Abbiamo preso contatti utili, l'attività di networking è stata ampia e ha dato i suoi frutti. Siamo soddisfatti dell'esito della manifestazione".