Regionali:Greco,soffia vento cambiamento

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 MAR - Bagno di folla a Campobasso per la presentazione di Andrea Greco, 33 anni, laureato in Giurisprudenza, candidato del M5s alla carica di Governatore del Molise alle prossime elezioni regionali del 22 aprile e dei 20 candidati al Consiglio regionale. "Abbiamo una squadra a supporto di idee, pronta a servire i cittadini molisani. Sono tutti ragazzi straordinari - ha detto Greco - abbiamo professionalità di ogni tipo e persone con una grande competenza nei rispettivi ambiti". Intanto le risposte del territorio sono buone. "Ieri per la prima volta dopo la presentazione della lista siamo stati in una contrada di Campobasso. Abbiamo ricevuto un entusiasmo incredibile tanto che alla fine non volevano farci andare via e siamo rimasti con loro a mangiare una pizza. Sento un vento di cambiamento sempre più forte che soffia sul Molise". Elezioni importanti, dunque, che arrivano in una fase storica e politica con il M5s che ha ottenuto un enorme consenso elettorale lo scorso 4 marzo. Ed è quello che i Cinquestelle si aspettano anche in Molise, "un segnale di rottura - ha aggiunto Greco - con quello che è un sistema che ha tenuto ostaggio il Molise per almeno 20 anni. Noi siamo pronti, i molisani sono maturi per questa nuova stagione". (ANSA).