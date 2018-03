Curvy Pride a Termoli il 29 marzo

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 26 MAR - Sostenere un'idea di bellezza che supera gli stereotipi imposti dalla società e dai mass media. Questo l'obiettivo del Curvy Pride in programma a Termoli il prossimo 29 marzo in contemporanea ad altre città d'Italia. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Termoli, è stata curata in ambito locale da Maddalena Tricarico, referente dell'omonima associazione nazionale che organizzerà l'evento per sensibilizzare soprattutto i giovani a superare i target in voga nella moda. "Pizza e… curve" si terrà non solo nella città adriatica ma anche a Bologna, Roma, Milano, Terni, Pisa, Salerno, Venezia, Campobasso, Ferrara, Termoli, Napoli, Grosseto, Firenze, e molte altre.

L'evento sarà presentato in conferenza stampa domani 27 marzo, alle ore 10.30, alla presenza dell'Amministrazione comunale e della neo deputata di Campomarino (Campobasso) Giuseppina Occhionero.