Auto finisce contro i guardrail, illeso

(ANSA) - ISERNIA, 25 MAR - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail della ss 85 nel tratto tra Roccaravindola (Isernia) e Monteroduni (Isernia): illeso il conducente, ma distrutta l'auto. A salvare la vita al conducente - secondo quanto si è appreso - è stato l'airbag che si è aperto a seguito del violento impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il veicolo e i carabinieri per i rilievi necessari all'accertamento della dinamica. Non si esclude che all'origine del sinistro possa esserci un colpo di sonno. L'uomo, trasferito in ospedale con un'ambulanza del 118, è stato sottoposto agli esami di rito per escludere l'assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti. (ANSA).