Regionali: Ivd revoca incarico a Di Stefano, parla per sé

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 MAR - È 'guerra' interna all'Italia dei valori dopo le dichiarazioni del segretario regionale, Angelo Di Stefano, sulla candidatura unitaria proposta dal centrosinistra di Carlo Veneziale alla carica di Governatore del Molise. A Di Stefano, che in maniera critica aveva annunciato l'uscita dalla coalizione dell'IdV, è stato revocato l'incarico.

Si apprende da una nota stampa del commissario regionale Idv, Ivan Perriera. "Le dichiarazioni fatte da Di Stefano - si legge nel documento - sono state pronunciate a carattere personale e mai concordate con il Partito che non le condivide né nella forma, che nella sostanza".

"Confermo che prima di procedere, così come con tutti gli altri, il senatore Roberto Ruta (Molise 2.0) ci ha chiamati per chiedere il nostro parere che è stato condiviso con entusiasmo.

Siamo soddisfatti perché abbiamo ritenuto che l'assessore Veneziale, dopo Ruta, sia la persona giusta, con la dovuta esperienza e che possa rappresentare al meglio l'intero centro sinistra".

Secondo Perriera, Carlo Veneziale, "pur avendo lavorato nella giunta guidata da Paolo di Laura Frattura (Pd), non ha inciso, se non per il suo lavoro diretto nelle materie di sua competenza, nelle votazioni dell'Esecutivo in aula perché da assessore esterno non aveva diritto di voto". (ANSA).