Regionali: Democratic@, no liste con Veneziale candidato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 MAR - Dopo l'Italia dei Valori, anche Democratic@, uno dei soggetti politici aderenti a Molise 2.0, abbandona la coalizione di centro sinistra che vede come espressione la candidatura 'unitaria' al vertice della Regione Molise dell'attuale assessore della Giunta Frattura, Carlo Veneziale. La decisione è stata ufficializzata questa mattina dalla responsabile del Movimento, Adele Fraracci. La presenza di Veneziale, dunque "se pur limitata nel tempo all'interno della Giunta regionale - ha spiegato Fraracci - indica che la discontinuità non è stata assicurata". "In assenza di questo requisito, indispensabile a ridare fiducia a tanti cittadini, a poter offrire risposte al malcontento, al senso di ingiustizia sociale e all'atmosfera tutt'intorno rabbiosa e aggressiva, tale da aver spento canali di dialogo con la Politica", il movimento "pur riconoscendo il generoso sforzo e la forte dedizione profusi da Roberto Ruta nel progetto e rinnovando a lui piena stima", comunica "che non parteciperà alla competizione elettorale, ma continuerà a coltivare il terreno del centrosinistra in cui non può che riconoscere il proprio impegno in chiave prospettica". (ANSA).