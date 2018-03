'Bambini soldato'in mostra a Casacalenda

Resterà aperta fino ad agosto la mostra 'Bambini Soldato' nel palazzo municipale di Casacalenda. La rassegna curata da Reinhardt Schultz vuole porre l'attenzione su un fenomeno tristemente attuale: sono circa 300.000 i minori attualmente impegnati in conflitti nel mondo, negli eserciti governativi e nelle armate di opposizione e sono 23 le Nazioni in cui, attualmente, è accertato l'uso di essi.

Il fenomeno è più grave in Africa, dove ci sono 13 guerre civili in atto (Libia, Sudan, Uganda, Kenia, etc.), ma è presente anche in Asia (Afganistan, India, Pakistan, Filippine, Thailandia), Europa (Cecenia, Ucraina) e America (Colombia, Messico, Venezuela).

Le fotografie raccontano in modo mirabile la tragedia di una infanzia violata, senza dimenticare che anche la storia europea è piena di tristi storie di bimbi soldato. L'utilizzo dei minori non si ferma al fucile, i ragazzi vengono usati anche come cuochi, facchini e guardie, le ragazze vengono violentate ed usate come "mogli " dai comandanti militari.