Primavera con la neve in Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 MAR - In Molise l'arrivo della primavera è coinciso con il ritorno della neve in diverse zone della regione. A Campobasso in mattinata sono caduti alcuni centimetri e intorno alle 8, con il traffico in aumento, si sono registrati rallentamenti. Qualche disagio anche sulle strade della provincia e scuole chiuse in alcuni Comuni. Il maltempo, secondo gli esperti del meteo, dopo una breve tregua prevista per le prossime ore dovrebbe continuare. Nella notte tra mercoledì e giovedì 22 marzo sono annunciate nuove nevicate anche a quote relativamente basse.