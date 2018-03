Maltempo: 10 centimetri di neve in Altomolise

(ANSA) - ISERNIA, 21 MAR - Il primo giorno di primavera regala un risveglio inaspettato in A (ANSA) - PESCARA, 21 MAR - ltomolise. A Capracotta (Isernia), e negli altri comuni, la neve è caduta durante la notte imbiancando tetti e strade. Le temperature sono di nuovo sotto la zero termico e la coltre bianca ha già raggiunto i 10 centimetri. Problemi alla viabilità, soprattutto nelle prime ore del mattino, sulla Trignina e al Valico di Castelpetroso (Statale 17). Tir in panne hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale. Le criticità sono state risolte in un paio d'ore e ora si transita regolarmente, con gomme termiche o catene a bordo, su tutte le strade. I sindaci di Bagnoli del Trigno (Isernia), Frosolone (Isernia), Macchiagodena (Isernia), Rionero Sannitico (Isernia), hanno disposto, per la giornata di oggi, la chiusura delle scuole. (ANSA).