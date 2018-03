Torna la neve in Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 MAR - Colpo di coda dell'inverno con neve e vento forte in arrivo sul Molise. È quanto emerge dal bollettino meteo diffuso dalla Protezione civile regionale. Gli esperti prevedono per oggi nevicate al di sopra dei 700-900 metri, in calo dalla serata fino a 400-500 m, con apporti al suolo da deboli a moderati alle quote maggiori. Per la giornata di domani, 21 marzo, ancora neve al di sopra del 400-600 metri.

I fenomeni saranno in graduale esaurimento a partire dal pomeriggio. Le temperature saranno in sensibile diminuzione, i venti inizialmente di burrasca da nord est, in attenuazione, il mare da molto mosso a agitato. Per la giornata di domani è stata dichiarata la tipologia di criticità 'gialla'.