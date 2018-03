Cardinale Parolin in visita a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 MAR - "Una iniziativa che si rivolge alle donne e vuole porre attenzione ai loro problemi, al cuore, inteso in senso globale, dal punto di vista fisico, materiale ma anche del valore spirituale. Mi auguro davvero che possa affermarsi sempre più e raggiungere il maggior numero possibile di persone". Lo ha detto il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, oggi a Campobasso per partecipare, tra l'altro, all'inaugurazione della Fondazione 'Il Cuore delle donne' - di cui è stato fatto presidente onorario - nata da una collaborazione con la Fondazione 'Giovanni Paolo II' (Cattolica) del capoluogo molisano. "Quando mi è stato rivolto l'invito di assumere la presidenza onoraria sono rimasto un po' sorpreso e ho fatto un po' di resistenza, ma - ha osservato - come si fa a dire di no a questa dolce insistenza che mi è stata fatta, soprattutto con il cuore. Sono contento di essere il presidente onorario - ha concluso- ed essere qui per l'inaugurazione". La cerimonia ha ricordato il 19 marzo del 1995 quando, San Giovanni Paolo II, benedisse la prima pietra del futuro centro di ricerca per il Mezzogiorno d'Italia.