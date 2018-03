Violenza sulla moglie, arrestato

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 17 MAR - Accusato di violenza domestica nei confronti della moglie, un quarantaduenne di Termoli è stato arrestato dalla polizia di Termoli e trasferito in carcere a Larino (Campobasso). Le indagini del Commissariato di Termoli sono scattate da alcuni giorni in seguito a più interventi della Squadra Volante presso l'abitazione dei due. La donna ha presentato una denuncia contro il coniuge accusandolo di violenze tra le mura domestiche. L'uomo, inoltre, era sottoposto alla detenzione domiciliare per altra tipologia di reato. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso ha quindi subito emesso un'ordinanza di aggravamento della misura restrittiva con la detenzione in carcere.