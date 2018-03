Moro, commemorazione agente Rivera 19/3

(ANSA) - GUGLIONESI (CAMPOBASSO), 16 MAR - Con un Consiglio Comunale straordinario e una cerimonia nel cimitero di Guglionesi (Campobasso) verrà commemorato l'agente di scorta di Aldo Moro, Giulio Rivera - originario di Guglionesi -, ucciso con quattro colleghi nell'agguato di via Fani il 16 marzo del 1978. La cerimonia, inizialmente fissata per oggi, si svolgerà lunedì 19 marzo, a partire dalle ore 10. L'amministrazione comunale di Guglionesi ha convocato per il quarantesimo anniversario della strage di via Fani un'assemblea consiliare ad hoc, alle 10, mentre alle 11 sarà deposta una corona di alloro sulla tomba di Rivera, sepolto nel suo centro di origine, in Molise.