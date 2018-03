Marconi,fake news?Spesso lotta tra lobby

(ANSA) - Campobasso, 15 MAR - Sono arrivati da Benevento, Caserta, Pescara, dalle scuole del Molise, dagli istituti alberghieri o dai licei, a volte dell'ambito dell'alternanza scuola lavoro e compresi studenti stranieri dell'Erasmus: a centinaia hanno ascoltato la lezione magistrale del professor Emanuele Marconi, ordinario di Scienze e tecnologie alimentari del Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti di UniMol, in merito alle fake news in campo alimentare. ''Nel mondo dell'agroalimentare ci fortissimi interessi economici - ha spiegato Marconi - e mai come oggi è necessario che l'informazione sia costruita con grande competenza. Il riferimento è sempre a scienza e conoscenza, mentre sui grandi media purtroppo non sempre questi argomenti vengono trattati con competenza''.