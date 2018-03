Regionali: centrodestra trova unità su Donato Toma

(ANSA) - ISERNIA, 14 MAR - Investitura ufficiale del centrodestra per la candidatura a governatore della Regione Molise di Donato Toma che ha firmato l'accettazione a conclusione di un tavolo politico riunitosi nella sede di Fi di Isernia.

Sul nome del presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Campobasso hanno trovato la quadra, sottoscrivendo tutto in un documento congiunto, Forza Italia, Udc, Fratelli d'Italia, Lega Salvino Premier, Movimento Sovranità Popolare, Idea Popolo e Libertà, Alleanza per il Futuro, Popolari per l'Italia, Orgoglio Molise, Il Molise che vorrei e Movimento Animalista. Assente al tavolo Michele Iorio, esponente di Noi con l'Italia, ma - secondo quanto si apprende da fonti ufficiali - che ha dato l'ok alla candidatura di Toma.

Le trattative erano iniziate martedì sera con la partecipazione anche di Iorio. Poi i lavori sono stati aggiornati al tavolo di oggi e, dopo circa un'ora, è stato trovato l'accordo. (ANSA).