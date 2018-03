Picchia convivente, arrestato

(ANSA) - SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI (CAMPOBASSO), 10 MAR - Picchia la convivente durante un litigio in casa per futili motivi durante la notte, ma la giovane riesce a far arrivare i carabinieri che lo arrestano per maltrattamenti in famiglia.

L'episodio è avvenuto a San Giacomo degli Schiavoni. Era notte inoltrata quando l'uomo di circa 40 anni ha iniziato a discutere animatamente con la consorte arrivando poi a colpirla più volte al volto. La lite non è passata inosservata in paese a seguito dell'intervento dei carabinieri. La donna ha denunciato il convivente ai militari in quanto già vittima di percosse durante altre discussioni. L'uomo, residente in paese, è stato condotto in Caserma a Termoli dove a conclusione delle formalità di rito è stato tratto in arresto e condotto in carcere a Larino (Campobasso). (ANSA).