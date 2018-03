Frattura, 'donne parte migliore di noi'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 8 MAR - "Auguri a voi che siete indispensabili nella nostra vita, esempio di coraggio determinazione e costanza nelle piccole e nelle grandi cose.

Auguri a voi che avete rinnovato la vostra straordinaria forza per dire basta a chiunque tenti di prevalere con la violenza e l'arroganza. Auguri a voi che ci dimostrate che per vincere una battaglia non occorre fare la guerra e, con sorrisi e lacrime, con voglia di giustizia e riscatto, date forma e senso a parole fondamentali come solidarietà e unità, senza lasciare mai nessuna da sola. Auguri a voi che siete sempre la parte migliore di noi". Così su Facebook il presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura, nel messaggio inviato in occasione dell'8 Marzo. (ANSA).