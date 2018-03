Alunni Termoli da Papa Francesco

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 7 MAR - "Una giornata speciale quella vissuta oggi. Abbiamo incontrato Papa Francesco stringendogli la mano". Parlano così oggi i bambini della scuola primaria Campolieti di Termoli che, questa mattina, hanno raggiunto e visitato San Pietro per seguire il Santo Padre nell'udienza del mercoledì in sala Nervi. In 250 tra alunni e famiglie sono partiti all'alba, alle 4 di oggi, per arrivare in Vaticano ed ascoltare le parole di Sua Santità. I piccoli si sono poi radunati nella Basilica dove hanno potuto stringergli la mano. Una esperienza unica per la delegazione termolese costituita da allievi, docenti e famiglie, arrivata in tre autobus a Roma. "E' stata una mattina indimenticabile" hanno dichiarato all'uscita di San Pietro prima di rientrare verso Termoli.