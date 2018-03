In corso votazione per Regionarie M5S

(ANSA) - CAMPOBASSO, 6 MAR - Sono in corso le operazioni di voto per le Regionarie M5S: gli iscritti abilitati ad accedere alla piattaforma Rousseau residenti in Molise sono chiamati a scegliere quali saranno i candidati che formeranno la lista del Movimento alle prossime elezioni regionali in programma il 22 aprile. I primi cinque più votati potranno poi avanzare la candidatura a Presidente. La votazione è attiva dalle 10 alle 19.